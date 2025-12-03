Ernestina Godoy llega al Senado para su comparecencia ante el Pleno

Alrededor de las 12:20, el pleno del Senado de la República inició la discusión para elegir de la terna conformada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

Durante la sesión ordinaria, se recibió oficialmente la terna propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum con 75 votos a favor y 29 en contra de que el tema sea considerado como de urgente resolución para que sea debatido este mismo miércoles.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, indicó que se considera de urgente resolución y de inmediato se prevé que se formulen las preguntas por cada grupo parlamentario para las tres candidatas a titular de la FGR quienes ya se encuentran en el recinto legislativo para comparecer.

Castillo recordó que se requiere del voto de las dos terceras partes del Pleno para la elección de la titular de la FGR que sustituirá a Alejandro Gertz Manero, quien renunció el pasado 27 de noviembre.

¿Qué candidatas se presentan para la Fiscal General?

Unos minutos después de iniciada la sesión, Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán ingresaron al pleno del Senado en el marco de la sesión de este martes, donde se prevé debata y se elija a la nueva Fiscal General de la República.

La encargada del despacho de la FGR acudió al recinto alrededor de las 11:40, para comparecer ante el Pleno, Godoy se perfila para ser la nueva fiscal general de la República.

Se prevé que las aspirantes hagan uso de la palabra hasta por 20 minutos, para dar respuesta a las preguntas que les hayan formulado y exponer su proyecto de trabajo, por lo que la primera en comparecer será Maribel Bojorges Beltrán, seguida de Ernestina Godoy Ramos y Luz María Zarza Delgado.