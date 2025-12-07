Tema de vapeadores y homenaje a Margarita Maza, en agenda de Senado

En espera de la minuta en materia de vapeadores y cigarrillos electrónicos, el Senado de la República se alista a rendir un homenaje a Margarita Maza Parada, esposa del expresidente Benito Juárez García, quien lo acompañó en su lucha por el Estado Laico y la soberanía de nuestro país.

Detalles del homenaje a Margarita Maza Parada

En redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que en la agenda legislativa de esta semana destacan dictámenes para avanzar en la política nacional de igualdad. Informó que el Pleno abordará una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar 17 leyes secundarias y armonizar la Constitución Política en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencias.

"En primer lugar, vamos a aprobar que el próximo año 2026 sea el año de Margarita Maza Parada, esto en homenaje a quien luchó en este país al lado de Benito Juárez, por el Estado Laico y por la soberanía de nuestra patria. Aprobaremos dos dictámenes para avanzar en la política nacional de igualdad: una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar 17 leyes secundarias y armonizar nuestra Constitución en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencias", subrayó.

Reformas en materia de igualdad en el Senado

Castillo Juárez dijo que también se abordarán reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además del dictamen de Morena, PT y PVEM que está por discutirse en la Comisión de Justicia y que reforma los artículos 260 y 266 del Código Penal en materia de abuso sexual.

La presidenta del Senado adelantó que también se elegirá a las y los senadores que integrarán la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de esta LXVI Legislatura.

Composición de la Comisión Permanente del Senado

La Junta de Coordinación Política del Senado acordó que en esta última semana del periodo ordinario se convocará a sesión del pleno martes 9 y miércoles 10 de diciembre, con posibilidad de sesionar también el jueves 11, lo que dependerá de las minutas que envíe la Cámara de Diputados.