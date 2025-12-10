Aprueban Ley de Economía Circular para priorizar el reciclaje

Por unanimidad de 110 votos y en fast track, el Senado de la República aprobó la minuta de la Cámara de Diputados por la que se expide la nueva Ley General de Economía Circular y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

¿Qué implica la Ley General de Economía Circular?

La Ley General de Economía Circular es un instrumento que busca romper con el modelo de "extraer, producir y desechar", priorizar el reciclaje y obligar a las empresas a responsabilizarse de la contaminación en sus procesos productivos.

Luego de que se dispensaron los trámites para que no pasara por comisiones, legisladores de todos los grupos parlamentarios expresaron su respaldo a la iniciativa presidencial, al considerar que es positiva para la economía y el medio ambiente.

La Ley, enviada al Ejecutivo luego de su aprobación, tiene por objeto cuidar y conservar el medio ambiente a través de políticas y mecanismos en materia de Economía Circular para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Acciones del Senado en favor del medio ambiente

"Son objetivos de la presente Ley, los siguientes: Impulsar y definir las políticas públicas en materia de Economía Circular con base en los principios, criterios y definiciones de esta Ley; Instituir e impulsar los mecanismos directos e indirectos de circularidad que sean ambiental, técnica y económicamente viables que deben aplicarse a los materiales, los residuos y las categorías de productos; Establecer los acuerdos generales de implementación de la REP con los que se obliga, por sector industrial, comercial o de servicios, o por Producto, a obtener la inscripción de la Gestión Circular en el Registro de Economía Circular y cumplir los términos y condiciones de dicha gestión, con la participación del sector productivo".