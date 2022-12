Senado aprueba seguridad social a matrimonios homosexuales

Se trata de la primera iniciativa de ley que se presentó en la pasada Legislatura, el 4 de septiembre de 2018, a instancias de los senadores Germán Martínez y Malú Mícher, meses antes de que el primero ocupara la titularidad del Seguro Social.

"Hoy, una vez más, estamos haciendo historia al aprobar el dictamen que tiene como objeto reformar la legislación en materia de seguridad social para que todas las personas, cónyuges, concubinas y concubinos del mismo sexo tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales en este País", celebró Mícher.

La senadora guanajuatense explicó que hay una "discriminación en razón de las preferencias sexuales, que además violenta el artículo 1 de la Constitución, y que tiene un efecto negativo de manera directa en la comunidad LGBT+ ya que, al no reconocer para todos los efectos y beneficios de la seguridad social a las parejas del mismo sexo, les deja en una situación desigual, discriminatoria, frente a las personas integrantes de una relación heterosexual".

El promotor de la iniciativa, el ex morenista Germán Martínez, afirmó que no debía ofenderse, bajo ninguna circunstancia, por su orientación sexual, la dignidad o la integridad de las personas.

"No a la humillación, no a la discriminación, no a distinguir. Sí a la pluralidad, sí a la diversidad, sí a reconocernos mutuamente como diferentes. Eso es lo que nos hace grandes y eso es lo que nos hace sociedad: reconocer al otro, aunque piense distinto, aunque prefiera distinto", articuló el michoacano.