Más de 40 años por extorsión

El pleno del Senado de la República inició el debate del dictamen a la minuta que expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece prisión de hasta 41.2 años a quienes cometan este delito.

Durante la sesión vespertina de este miércoles y luego de la dispensa de trámites, se prevé que el dictamen sea avalado por unanimidad y debido a unas 15 modificaciones sea devuelto a San Lázaro, donde se allanarán a los cambios.

¿Qué sanciones contempla la nueva ley?

Se contempla también una sanción básica de 15 a 25 años de cárcel a quien cometa este delito. Se establece que por primera vez se establecerán penas homologadas en todo el país y que convierte la extorsión en un delito que se perseguirá de oficio.

Entre las agravantes se establecen que cuando exista violencia, armas, disfraz de policía, entre otros, se suma entre 3 y 17 años más, alcanzando hasta 41.6 años de prisión. En el caso de los llamados monta choques se consideran modalidad agravada.

¿Qué pasa con las autoridades cómplices?

Cuando existan autoridades cómplices: hasta 20 años si no denuncian los delitos que conocen. Hasta 30 años para autoridades que permitan extorsiones desde prisión y 12 años por ingresar celulares o dispositivos. Se prevé la destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen.