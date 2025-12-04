Aprueba nombramiento de Godoy como Fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República aprobó por 97 votos el nombramiento de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República, reconociendo que la procuración de justicia es uno de los pilares del Estado de derecho; previamente la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envío al Senado una terna integrada exclusivamente de mujeres, confirmando que "es tiempo de mujeres".

Celebró que la Fiscal conciba una Fiscalía de puertas abiertas, sensible al dolor de las víctimas y consciente de que la justicia, como la paz, es una construcción diaria. -Olga Sosa Ruíz, senadora.

La senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruíz, señaló que la nueva fiscal, destacada por su trayectoria y honestidad, está a la altura del compromiso con la justicia, "celebró que la Fiscal conciba una Fiscalía de puertas abiertas, sensible al dolor de las víctimas y consciente de que la justicia, como la paz, es una construcción diaria"

Abundó que la Fiscal asume el compromiso con responsabilidad y sentido de justicia, "convencida de poder mejorar la procuración de justicia con coordinación, inteligencia y judicialización" señaló Sosa Ruíz.

A través de la votación por cédula, la nueva Fiscal, ex consejera jurídica de la presidencia y ex senadora de la república, señaló que la justicia "sigue siendo una deuda histórica con la sociedad, enfrentamos desafíos históricos y nuevos retos derivados de la evolución del fenómeno criminal", propuso una visión humanista del derecho penal, planteando mecanismos alternativos de solución de controversias.

Ernestina Godoy reconoció a las senadoras y los senadores por aprobar el marco constitucional para fortalecer la seguridad pública, basada en cuatro ejes torales. Llamó a combatir la corrupción, de manera coordinada y profesional; también recordó que se abatirá la impunidad de manera coordinada con el gabinete de seguridad federal y aseveró que la autonomía se fortalece con inteligencia y con visión de Estado.

"Hoy México exige una Fiscalía que piense, que planifique y actúe con visión estratégica."

La fiscal, contó con el respaldo de las senadoras y los senadores de la cuarta transformación, quienes expresaron su respaldo para alcanzar una procuración de justicia al servicio del pueblo. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

Al rendir protesta Ernestina Godoy, reiteró su gratitud por el apoyo e impulso de colectivas, organizaciones sociales, personas académicas, empresarios, profesionistas, víctimas, ciudadanos y ciudadanas, que apuestan por la vía institucional para alcanzar la justicia y paz.