Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones (de Movimiento Ciudadano), el pleno del Senado aprobó la lista de 10 personas candidatas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), presentada por la Junta de Coordinación Política.

¿Qué cambios se realizaron en la lista de fiscales?

La lista fue aprobada con el cambio de última hora, del morenista Félix Roel Herrera Antonio en lugar de Alfredo Barrera Flores, quien desacuerdo con el presidente de la Jucopo no cumplió los requisitos, al ser magistrado.

Sin embargo, la senadora del PRI, Claudia Anaya, denunció que Barrera Flores fue eliminado por ser el único de los aspirantes que ha expresado críticas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Detalles sobre la aprobación de la lista de fiscales

La lista que será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum se integra por:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Félix Roel Herrera Antonio

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla y

Miguel Nava Alvarado.

Reacciones ante la eliminación de Alfredo Barrera Flores

La controversia generada por la eliminación de Alfredo Barrera Flores ha puesto de manifiesto las tensiones políticas en el proceso de selección de fiscales, evidenciando las diferencias entre los partidos y sus posturas frente al gobierno actual.