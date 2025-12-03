Aprueban iniciativa de Olga Sosa en defensa de los consumidores

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República, aprobó de manera unánime el dictamen de la iniciativa de la senadora Olga Sosa Ruiz que tiene por propósito establecer reglas para proveedores a fin de asegurar el cumplimiento de plazos de 90 días naturales en garantías, para reparar y proteger derechos de las personas consumidoras, brindándoles certidumbre.

La senadora Olga Sosa Ruiz, recalcó que esta reforma tiene el propósito de incorporar la definición de garantía para evitar ambigüedades, la garantía se explica como obligación expresada en la póliza por la cual una persona proveedora o un tercero, se compromete durante un plazo determinado a reparar o responder por defectos de piezas, materiales o algún otro que afecte el debido funcionamiento del servicio.

Este dictamen busca dar solución a la incertidumbre e indeterminación en la que viven los consumidores cuando un objeto adquirido sufre un daño y requiere de una pronta reparación; el dictamen establece plazos establecidos y un tratamiento específico para los distintos bienes y servicios, con el objetivo de proteger al consumidor frente al acto de reclamación.

Durante la presentación del dictamen, se recordó que en 2024 hubo 90 mil quejas en Profeco, sobre todo de electrodomésticos, telefonía celular y productos del hogar, en su mayoría resultaron favorables para los consumidores.

La presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, Cynthia López Castro señaló "podría parecer que es un dictamen técnico, pero va a cambiar la vida de millones de personas en el tema de protección efectiva de las garantías y bienes y servicios".

Dicha presidenta también reconoció el trabajo "que hizo la compañera senadora Olga Patricia Sosa, de Tamaulipas, porque reforma el artículo 78, que obliga a que la póliza de garantía incluya un plazo específico que tiene el proveedor para cumplir la obligación de reparación."

La senadora también especificó que esta reforma, desincentiva prácticas que dañan al mercado y a la competencia leal.

Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la comisión de Estudios Legislativo Primera, sostuvo que "cuando algo falla, la diferencia entre una buena garantía y una letra chiquita engañosa puede significar el ahorro de una familia o el deterioro de su patrimonio."