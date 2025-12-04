Eligen a Godoy para la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó este miércoles el nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal general de la República, tras obtener 97 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano. Este último partido, pese a ser de oposición, decidió respaldar a la funcionaria después de que firmara un decálogo de compromisos para fortalecer la gestión de la Fiscalía General de la República (FGR).

La votación también registró 19 sufragios en contra y 11 nulos, entre ellos los de legisladores como el priista Alejandro Moreno y la panista Lilly Téllez, quienes escribieron consignas en sus papeletas para manifestar su rechazo al proceso. Téllez incluso cuestionó durante la comparecencia si Godoy investigaría los casos de presunta corrupción que involucran a figuras de Morena.

Tras la aprobación, Ernestina Godoy rindió protesta ante el pleno del Senado, convirtiéndose formalmente en la nueva titular de la FGR. En su mensaje previo, durante la comparecencia de la mañana, aseguró que su labor no estará marcada por venganzas políticas ni presiones externas. "La justicia no se negocia", afirmó, prometiendo que su gestión no permitirá impunidad, pero tampoco persecuciones con fines partidistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió por la mañana una terna compuesta exclusivamente por mujeres, bajo el argumento de que "es tiempo de mujeres" en los órganos clave del Estado. Además de Godoy, la lista incluía a Luz María Zarza y Maribel Bojorges, ambas excandidatas en procesos judiciales recientes.

Las tres aspirantes comparecieron ante los senadores en un procedimiento acelerado que incluyó tres rondas de preguntas por parte de los grupos parlamentarios.

Morena y sus aliados utilizaron su mayoría para procesar el nombramiento en menos de una semana, lo que desató críticas de la oposición por considerar que se trató de un trámite ya decidido desde el inicio.

En la lista original de 43 aspirantes destacaba el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, excomisionado del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya candidatura fue descartada al reducirse la terna. Su propuesta pública para fortalecer a la Fiscalía fue reconocida por organizaciones civiles, pero no logró avanzar en el proceso.

Godoy asumió el despacho desde el viernes pasado, luego de la renuncia de Alejandro Gertz, quien antes de dejar el cargo firmó un acuerdo que la nombró fiscal especial de Control Competencial, la figura legal encargada de suplir al titular en caso de ausencia definitiva.

La salida de Gertz y el ascenso inmediato de Godoy fueron cuestionados como una maniobra política del oficialismo.

La oposición denunció que el procedimiento exprés y la cercanía de Godoy con la presidenta Sheinbaum comprometen la autonomía constitucional de la Fiscalía. Legisladores del PRI y PAN advirtieron que su nombramiento busca frenar investigaciones sensibles, como las relacionadas con presuntos casos de corrupción dentro del propio gobierno federal.