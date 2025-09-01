Marina localiza 61 nidos de tortuga "golfina" en costas de Michoacán

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) brindaron seguridad a integrantes de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), durante recorridos en las playas Eréndira, Jardín, Azul y El Habillal, donde localizaron 61 nidos y recolectaron 6 mil 294 huevos de tortuga de la especie "golfina", que posteriormente fueron trasladados al Campamento Tortuguero "La Perla".

En un comunicado la Semar informó que la especie se encuentra en peligro de extinción, siendo Michoacán, una de sus principales áreas de concentración, por lo anterior, elementos navales efectúan recorridos de manera permanente en playas de esa entidad, para garantizar su protección.