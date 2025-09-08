UNAM inicia foro "Semana Nacional de Cultura de Paz"

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este lunes 8 de septiembre la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz, un "amplio proceso de análisis, diálogo y reflexión, en torno a la importancia de trabajar de manera consistente hacia la instauración de una cultura de paz en el país y de erradicación de las diversas formas de violencia, como ejes transformadores de la sociedad".

A través de un boletín informativo, la Universidad Nacional indicó que la Semana Nacional de Cultura de Paz será un foro abierto, democrático y plural, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 del mes en curso, y que reunirá a académicos, especialistas, activistas, representantes de instituciones de educación superior nacionales y del extranjero, de organizaciones civiles, del gobierno federal y del clero, así como integrantes de la comunidad universitaria.

Aunado a ello, explicó que ésta forma parte de la estrategia transversal y permanente en materia de cultura de paz impulsada por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, con la intención de colocar a la paz como un principio articulador de la vida universitaria y del compromiso social de la Máxima Casa de Estudios con el país.

En ese sentido, detalló que los trabajos se desarrollarán mediante ocho paneles temáticos: Educación y ciencia para la paz; Derechos Humanos y resolución pacífica de conflictos; Violencias sociales y resistencias para la paz; Tejido social comunitario y redes sociales de apoyo; Estado de Derecho y justicia social; Género, diversidades y paz; Jóvenes y cultura de paz; y Medio ambiente, territorio y paz sostenible.

Además, destacó que entre los participantes se encuentran los premios Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y Juan Manuel Santos; la científica Ana María Cetto; el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia; la periodista Gabriela Warkentin; la escritora Eufrosina Cruz; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez; el presidente y fundador de SERAPAZ, Miguel Álvarez Gándara; la activista Marieclaire Acosta; y el jurista y académico Diego Valadés, entre otros destacados panelistas.

Agregó que también participarán académicos de las universidades de Granada, España; de Guadalajara, de Nuevo León, de Tlaxcala, de la Iberoamericana, de la Autónoma Metropolitana, de El Claustro, así como del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Matías Romero.

Asimismo, señaló que, en el marco de la Semana Nacional de Cultura de Paz, se desarrollará un programa diverso de actividades culturales, deportivas y recreativas, relacionadas en su mayoría con procesos pacificadores, que está dirigida a estudiantes, docentes, especialistas, tomadores de decisiones, representantes de organizaciones civiles y al público en general, las cuales serán gratuitas, abiertas y transmitidas por TV UNAM, así como por la plataforma UNAM Global TV.

Cabe mencionar que la Semana Nacional de Cultura de Paz forma parte de la estrategia "Cultura de paz: un semillero universitario", impulsada por el rector Lomelí Vanegas desde el pasado 11 de junio, donde enfatizó que "la paz en el futuro depende de lo que hoy seamos capaces de imaginar, construir y defender colectivamente".