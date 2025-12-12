Explota pirotecnia en camioneta con músicos en Guanajuato

LEÓN, Gto.- La explosión de una camioneta que transportaba a los integrantes de una banda musical y pirotecnia para los festejos de la Virgen de Guadalupe, dejó seis personas lesionadas, tres de ellas graves, entre quienes está un menor de edad, en la colonia Piedad de la Joya.

La noche de este jueves, las víctimas se dirigían en caravana al templo Soledad de las Joyas en una plataforma anclada a la camioneta, cuando uno de los acompañantes prendió un cohete y las chispas cayeron sobre la pirotecnia.

Detalles del accidente en la colonia Piedad de la Joya

El vehículo llevaba un altar religioso decorado y con iluminación, mientras los músicos tocaban a bordo del remolque. La tragedia ocurrió poco antes de las 8:00 de la noche en las calles Aristóteles y Calcopirita; detrás de la camioneta iban hombres a caballo que resultaron ilesos.

La música y la camioneta atrajeron la atención de vecinos que grabaron con sus celulares la movilización de la unidad antes, durante y después de la detonación.

Acciones de emergencia tras la explosión de la camioneta

Elementos de Protección Civil, paramédicos y bomberos acudieron para auxiliar a las víctimas, en tanto que policías viales controlaban el tráfico. Un adolescente fue trasladado en condiciones críticas por quemaduras y cinco personas más también requirieron hospitalización; en el lugar se proporcionó atención a tres personas con lesiones menores.

Impacto en la comunidad tras el accidente musical

La explosión ha generado preocupación en la comunidad, que se une en apoyo a las víctimas y sus familias. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.