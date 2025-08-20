Tren Maya asegurado ante sabotajes y vandalismo

Tren Maya S.A. de C.V. aseguró por 35 mil 614 millones de pesos el sistema ferroviario , contenidos y bienes en general del Tren Maya ante huelgas, vandalismo, terrorismo y sabotaje de personas u organizaciones "por propósitos políticos, religiosos o ideológicos".

Así lo informa el procedimiento AA-07-H0M-007H0M001-N-18-2025, disponible en la plataforma Compras MX, que indica que el contrato de "Aseguramiento Patrimonial del Tren Maya" fue adjudicado por 922 millones de pesos a la empresa Agroasemex, misma que prestó servicios similares a sobreprecio a Defensa para otros megaproyectos, la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde el sexenio pasado.

La póliza ampara todos los bienes del Tren Maya, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año y, del Tramo 1 hasta el Tramo 7, para proteger los bienes de huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo y daños por actos de personas mal intencionadas o actos criminales.

También de terrorismo, que en los términos del contrato se considera como "un acto o serie de actos, que incluye el uso de la fuerza o violencia, por parte de cualquier persona o grupo (s) de personas, ya sea que actúen por cuenta propia o en representación de o en conexión con cualquier organización (es), cometidos con propósitos políticos, religiosos o ideológicos, incluyendo la intención de influenciar sobre cualquier gobierno y/o para sembrar miedo en el público para dichos propósitos".

O sabotaje que, para efectos de la póliza, "es un acto o serie de actos subversivos cometidos con propósitos políticos, religiosos o ideológicos, incluyendo la intención de influenciar sobre cualquier gobierno y/o sembrar miedo en el público para dichos propósitos".

Asimismo, fenómenos meteorológicos, incendios, explosiones, terremotos, erupciones volcánicas, roturas o filtraciones de tuberías, caída de árboles, antenas, daños por corrientes de agua, caída de árboles, antenas o naves aéreas, remoción de escombros por daños colaterales de terrorismo y sabotaje, y "otros riesgos no identificados a los cuales pudieran estar expuestos los bienes asegurados y que no estén considerados en los riesgos excluidos en esta sección".

La suma asegurada por huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo y daños por actos de personas mal intencionadas, incluyendo tomas clandestinas y/o actos criminales es de 200 millones de pesos.

Por terrorismo y sabotaje es de 300 millones de pesos.

-----PRI pide comparecencia del director del Tren Maya

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió la comparecencia del director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, ante la Comisión Permanente para que explique las causas del reciente descarrilamiento, ocurrido en Izamal, Yucatán.

Dijo que también es necesario que informe sobre su operación, presupuesto y ganancias que genera, como medio de transporte, además de los subsidios que recibe del gobierno federal.

"Urge saber, entre otras cosas: viabilidad económica, futuro del proyecto, estado de la obra, derrama económica, daños al medio ambiente, aforos y subsidios", dijo Moreira.

Advirtió que el reciente descarrilamiento confirma el carácter fallido del Tren Maya, una obra que no solo triplicó su costo inicial, sino que además representa una sangría financiera para el país: su gasto anual es 25 veces mayor a los ingresos que genera, pues por cada peso que entra se subsidian 25.

Moreira explicó que el proyecto terminó costando 176% más de lo presupuestado: se anunció con un monto de 197 mil millones de pesos, pero finalmente consumió 544 mil millones del erario.

Afirmó que el Tren Maya arrastra una pérdida diaria de 7.1 millones de pesos, "una cifra insostenible para cualquier infraestructura pública".

"(El Tren Maya) destruyó selva, se impuso por la fuerza y ni siquiera cumple con lo que prometieron en desarrollo o conectividad. Lo único que avanza es la mentira, no el tren", expresó el legislador priista.

Finalmente, Rubén Moreira alertó que en algunos tramos del Tren Maya se han utilizado rellenos improvisados que podrían generar problemas de seguridad y mantenimiento.