Transporte gratuito para la Fiesta del Grito de Independencia en Culiacán

A excepción del municipio de San Ignacio, en el resto de los diecinueve municipios se celebrará la tradicional fiesta del "Grito de Independencia", por lo que, en el caso de Culiacán, se dispondrán de 156 camiones urbanos brindarán servicio de traslado gratuito a los asistentes,

Marco Antonio Osuna Moreno, Titular de Vialidad y Transporte del Estado explicó que la cobertura gratuita del transporte que iniciará desde la cuatro de la tarde, se cubrirán 52 rutas en la capital del estado.

En cada ruta, se contará con tres unidades, los cuales darán servicio continuo, hasta el último pasajero, para que las familias puedan asistir al evento de la noche del grito en el Palacio de Gobierno, donde se presentara Miguel Bosé, Marisela y el Coyote con su banda, entre otros artistas.

Durante los festejos patrios, se contará con vigilancia en los 20 municipios del estado, con fuerzas federales y estatales, en el caso de la capital del estado, todas las rutas de camiones urbanos, se contará con patrullajes y en el caso de Palacio de Gobierno, se ubicará unidades de control.