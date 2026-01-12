Semar concluye "Operación Salvavidas Invierno 2025"

La Secretaría de Marina (Semar) concluyó la "Operación Salvavidas Invierno 2025" que brindó seguridad y vigilancia a los vacacionistas nacionales e internacionales que visitaron los principales destinos turísticos de los litorales mexicanos, durante la temporada vacacional invernal del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero.

La Semar informó que, en esta temporada invernal, se desplegaron tres mil 35 elementos navales. También 298 unidades, de las cuales, 16 son buques, encargados de la vigilancia marítima; 93 embarcaciones menores, empleadas para auxiliar a la población en peligro en la mar. Además, seis unidades aéreas, 144 terrestres y 39 ambulancias, con las que se complementó el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas, con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar.

Acciones de la autoridad durante la operación

En este operativo, participaron 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (11 en el litoral del Golfo de México y 23 en el litoral del Pacífico) con personal especializado y mandos navales. La dependencia indicó que se implementaron dispositivos terrestres y marítimos de seguridad, recorridos de vigilancia, atención médica. Así como difusión de recomendaciones preventivas, contribuyendo a generar un ambiente de seguridad y tranquilidad para turistas nacionales e internacionales, logrando más de 28 mil kilómetros de recorrido terrestre, así como 16 mil 500 millas náuticas recorridas durante la operación.

Detalles confirmados sobre el despliegue de elementos navales

La Semar reiteró que se mantiene trabajando con la misión de velar por la integridad de las personas y de salvaguardar la vida humana en la mar.