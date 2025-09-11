Accede a seguridad 10% de repartidores

Sólo uno de cada 10 repartidores y conductores que fueron registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió con los criterios para gozar de la seguridad social completa, indicó Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación.

Lamentó que la política de exclusión que se aplicó con la ley haya evitado que la mayoría de los trabajadores de plataforma pudieran alcanzar el salario mínimo mensual, necesario para acceder a los cinco seguros que otorga el Instituto.

Los resultados del primer mes de la prueba piloto aplicada por el IMSS arrojó que sólo 113 mil personas cumplieron con los requisitos para afiliarse, cuando el universo de personas beneficiarias de la reforma es de más de 980 mil.

De esta forma, aunque todas las personas fueron dadas de alta con cobertura por riesgos de trabajo, la mayoría sigue excluida de derechos clave.