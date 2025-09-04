Refuerzan seguridad en hospitales de Sinaloa

A raíz de los asesinatos de seis personas, en el interior y exterior de dos hospitales y una clínica médica privada en la capital del estado el pasado fin de semana, se reforzarán las medidas de seguridad en los nosocomios, se evaluará la situación del ingreso de pacientes con heridas de bala y se fortalecerán los filtros de acceso.

El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, dio a conocer que junto con los delegados del IMSS, ISSSTE y IMSS-Bienestar, tuvieron una reunión con todas las autoridades de seguridad pública, el Ejército y la Fiscalía General del Estado para definir nuevas estrategias de seguridad de los hospitales y clínicas en Sinaloa.

Una de las acciones implementadas es la evaluación de la situación de pacientes que arriban con heridas de bala, en cuyos casos, se tiene que notificar de inmediato a las autoridades de seguridad, se fortalecerá la inspección en los accesos, por lo que el personal debe portar en todos momentos sus identidades, comentó.

En caso de la presencia de personas extrañas o sospechosas, se tendrá que notificar de forma inmediata a las líneas de emergencia para que haya una respuesta rápida de las diversas instancias federales, estatales o municipales.

Al acompañar al gobernador del estado al acto inaugural del nuevo ciclo escolar 2025-2026, en las instalaciones del plantel 27 del sistema escolar Cobeas, en la ciudad de Mazatlán, el secretario de Salud del estado, González Galindo, afirmó que se reforzarán todas las medidas de seguridad en los hospitales.

La noche del viernes pasado, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Gabriel Leyva, en la parte norte de Culiacán, hombres armados con rifles automáticos, desde un vehículo estacionado dispararon contra hombres, mujeres y menores de edad que se encontraban fuera del área de Urgencias del Hospital Civil de Culiacán.

En el lugar de los hechos, perdieron la vida José Ramón "N", de 38 años de edad, Jorge Armando "N" de 32 y Rubén "N" de 61 años; cuatro más resultaron heridos, entre ellas la menor Brianna "N" de 13 años y Milena "N" de 47 años; dos días después, falleció una cuarta víctima de nombre, Víctor "N", de 47 años de edad.

Un día después de este ataque, casi en forma simultánea, en el hospital IMSS-Bienestar, ubicado a un costado de la carretera a la sindicatura de Imala y en una clínica médica privada, ubicada en la calle Escobedo, en el centro de Culiacán, hombres armados penetraron hasta las áreas de terapia intensiva y remataron a dos pacientes heridos de bala.

En la acción del hospital, se reportó que una persona, disfrazada como enfermero, ingresó hasta una de las áreas de recuperación, donde remató de varios disparos al paciente, Fausto Yuriel "N", de 21 años de edad, quien había resultado herido de bala en Loma de Rodrigara.