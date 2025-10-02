Decomisan 760 litros de sustancias químicas y drogas en Culiacán

En diversas acciones desplegadas por las fuerzas federales y estatales en la capital de Sinaloa, fueron asegurados 760 litros de diversas sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas, vapeadores, bolas con una yerba verde similar a la marihuana y 500 pastillas azules, presuntamente de fentanilo.

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva en recorridos de vigilancia por el sector habitacional de la Conquista, al norte de Culiacán, detectaron un vehículo Chevrolet Aveo, sin placas de circulación en aparente estado de abandono.

En el interior se observó una placa de circulación que le correspondía a esta unidad, con reporte de robo, por lo que, al revisarlo, se encontró una bolsa de plástico transparente con 500 pastillas con las características del fentanilo, tres cartuchos útiles.

Los elementos del ejército, adscritos a la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios, en un recorrido por los poblados del Zapote, Lo de Bartolo y Cabañas de Tacuichamona, aseguraron 660 litros de acetona, 100 de ácido clorhídrico, 25 kilos de sosa caustica, 20 bidones, un tambo y seis tinacos.

El personal de la Guardia Nacional, en una acción de revisión de los envíos por paquetería de una empresa ubicada en la colonia las Vegas, en la parte oriente de la capital del estado, aseguró cuatro bolsas con yerba seca verde, con las características de marihuana y un total de 36 vapeadores de nicotina.