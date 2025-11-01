Descartan que explosión en Waldo's haya sido un atentado

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de un breve comunicado descartó que la explosión ocurrida en la tienda Waldo's del centro de Hermosillo donde murieron 23 personas y más de 10 personas resultaron heridas, sea producto de un atentado.

"Con respecto a la explosión ocurrida en la tienda de conveniencia ubicada en el centro de Hermosillo se descarta por completo que se haya tratado de un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles" puntualizó.

Testigos en el lugar de los hechos informaron que se fue la electricidad dos veces antes de escuchar dos explosiones, una seguida de otra. Empleados de comercios contiguos tomaron videos de personas que salían corriendo del comercio con sus cuerpos en llamas.

Se desconoce si el incendio inició con explosión de un auto afuera del comercio o dentro de la tienda. El comandante del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega se limitó a informar que se atendió un incendio de un establecimiento comercial "el cual tuvimos que realizar labores de rescate y salvamento".

"Nos llevó un tiempo importante ya que había algunas personas, muchas personas en el interior, no tengo conocimiento de cuántas", expresó.

Autoridades realizan investigación

Personal de la Fiscalía de Sonora está levantando la evidencia y ellos precisamente están realizando el procedimiento de la integración de las causas del siniestro. Matty Ortega precisó que el siniestro ocurrió a las 15.07 horas de este sábado 01 de noviembre y al momento no puede precisar si se registró una explosión al interior o al exterior del comercio. Añadió que hay un procedimiento de investigación que corre a cargo de la Fiscalía del Estado.

Arzobispo hace oración por víctimas

A través de un mensaje a la feligresía católica, el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal comunicó que eleva sus oraciones por las víctimas del incendio en la tienda Waldo's. "Con profundo dolor nos hemos enterado de esta terrible explosión acontecida esta tarde de sábado en el centro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, en la que han perdido la vida un gran número de personas, entre ellas, algunos menores de edad, así como también, han quedado heridos un número aún no preciso de hombres y mujeres".

"Desde este momento, elevamos a nuestro Padre Dios nuestra oración por las víctimas de este acontecimiento que enluta a muchos hogares hermosillenses". Que Dios nuestro Señor acoja, benigno, a quienes han fallecido, conceda salud a las personas heridas, y dé fortaleza a las familias de las víctimas de esta lamentable explosión e incendio, externó el representante de la grey católica de Hermosillo.