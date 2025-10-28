Refuerzan protección a productores limoneros

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reforzará la seguridad para proteger a los productores de limón de Michoacán, ante las extorsiones del crimen organizado, informó Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

Después de su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, detalló que se reunirá este martes con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, para analizar la problemática, y los avances en la investigación del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los "limoneros".

"Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, mañana voy a estar, su servidor y el general secretario, el general Trevilla, vamos a estar en Michoacán el día de mañana, con el gobernador y otras personas específicamente, para ver el tema de extorsión de limón; se han hecho varias detenciones en este caso tan lamentable que todos sabemos, hay un avance importante, ha habido detenciones y vamos a continuar con esto", dijo en conferencia de prensa.

¿Cuál es la situación actual de los productores de limón?

También se refirió a los grupos de autodefensa, como el autollamado "Ejército Purépecha de Libertad Michoacana", y dijo que existen varios en distintas entidades, sin precisar un número, pero se debe analizar cada caso porque existen algunos ligados a grupos criminales.

"Hay varios grupos conformados, tendríamos que ver exactamente qué grupos, porque hay varios grupos, no me refiero en Michoacán, me refiero en varios lugares, donde todos hemos visto que se establece un grupo como si fuera una autodefensa, pero también puede tener ciertos vínculos con el crimen organizado, no estoy hablando específicamente del grupo al que se refiere, habría que revisar cada uno", comentó.