Armenta asegura disminución de la incidencia delictiva en Puebla

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, aseguró que su gobierno ha seguido "con cuidado" los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad, además que afirmó que ha disminuido la incidencia delictiva.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, Armenta agradeció al Ejecutivo por las inversiones realizadas en Puebla y por la atención "destaca" y "puntual" tras las lluvias e inundaciones en el estado.

"Vamos a seguir trabajando en los ejes de atención a las causas", mencionó.

Acciones de la autoridad en seguridad pública

Apuntó que la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, además de la policía estatal y municipal, "ha permitido obtener resultados con disminución de incidencia delictiva en prácticamente la mayoría de los indicadores".

Impacto en el combate a feminicidios en Puebla

El mandatario poblano comentó que a través de los Centros Libres se ha logrado una reducción muy importante en materia de combate a feminicidios, pasando del séptimo lugar nacional que tenía Puebla al doceavo en este primer año de gobierno: "Este es un tema que la presidenta nos ha pedido de manera estratégica, cuidar a las mujeres".

Entre otras acciones, mencionó la instalación de torres de videovigilancia, la adquisición de drones, cámaras de vigilancia, nuevas patrullas con videocámaras, así como obra comunitaria con mil 20 millones de pesos.