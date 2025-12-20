Noticias

Llaman a prevenir los incendios en Navidad

Recomendaciones de seguridad para la temporada decembrina en CDMX
  • Por: El Universal
  • 20 / Diciembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Llaman a prevenir los incendios en Navidad

La temporada decembrina, caracterizada por reuniones familiares, posadas y celebraciones navideñas, incrementa el uso de luces, adornos y velas en los hogares, lo que también eleva el riesgo de accidentes, particularmente incendios. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a extremar precauciones para proteger a las familias y sus viviendas.

¿Qué medidas de seguridad se recomiendan?

Las autoridades capitalinas recomendaron evitar la sobrecarga eléctrica mediante el uso de multicontactos y extensiones en buen estado, así como verificar que las luces navideñas cuenten con estándares de calidad y seguridad. También pidieron desconectar los adornos eléctricos antes de salir de casa o al momento de dormir, a fin de reducir el riesgo de cortocircuitos.

Otra medida importante es mantener el árbol de Navidad y la decoración lejos de cortinas, chimeneas, velas o calentadores. En caso de utilizar velas, se aconseja colocarlas en recipientes con agua y apagarlas siempre antes de salir de casa o ir a descansar, para evitar que una distracción pueda provocar un incendio.

Acciones del Gobierno para prevenir accidentes

Asimismo, se recomendó utilizar materiales no inflamables en la elaboración de nacimientos y decoraciones, así como mantener los cables eléctricos fuera del paso de las personas para prevenir tropiezos, caídas o daños en las conexiones que puedan derivar en un siniestro.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno de la CDMX implementa el "Operativo Cero Pirotecnia", a través de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico, con el objetivo de inhibir la venta, almacenamiento y uso de artículos explosivos en mercados, tianguis y comercios.

Riesgos asociados al uso de luces y velas

La combinación de luces y decoraciones navideñas, si no se manejan adecuadamente, puede resultar en situaciones de riesgo. Por ello, es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades para disfrutar de una Navidad segura.

EL MAÑANA RECOMIENDA