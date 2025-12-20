Llaman a prevenir los incendios en Navidad

La temporada decembrina, caracterizada por reuniones familiares, posadas y celebraciones navideñas, incrementa el uso de luces, adornos y velas en los hogares, lo que también eleva el riesgo de accidentes, particularmente incendios. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a extremar precauciones para proteger a las familias y sus viviendas.

¿Qué medidas de seguridad se recomiendan?

Las autoridades capitalinas recomendaron evitar la sobrecarga eléctrica mediante el uso de multicontactos y extensiones en buen estado, así como verificar que las luces navideñas cuenten con estándares de calidad y seguridad. También pidieron desconectar los adornos eléctricos antes de salir de casa o al momento de dormir, a fin de reducir el riesgo de cortocircuitos.

Otra medida importante es mantener el árbol de Navidad y la decoración lejos de cortinas, chimeneas, velas o calentadores. En caso de utilizar velas, se aconseja colocarlas en recipientes con agua y apagarlas siempre antes de salir de casa o ir a descansar, para evitar que una distracción pueda provocar un incendio.

Acciones del Gobierno para prevenir accidentes

Asimismo, se recomendó utilizar materiales no inflamables en la elaboración de nacimientos y decoraciones, así como mantener los cables eléctricos fuera del paso de las personas para prevenir tropiezos, caídas o daños en las conexiones que puedan derivar en un siniestro.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno de la CDMX implementa el "Operativo Cero Pirotecnia", a través de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico, con el objetivo de inhibir la venta, almacenamiento y uso de artículos explosivos en mercados, tianguis y comercios.

Riesgos asociados al uso de luces y velas

La combinación de luces y decoraciones navideñas, si no se manejan adecuadamente, puede resultar en situaciones de riesgo. Por ello, es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades para disfrutar de una Navidad segura.