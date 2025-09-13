Exige Bosé reforzar su seguridad en Culiacán

Tras reconsiderar su participación en las fiestas del Grito de Independencia en Culiacán, el cantante español Miguel Bosé confirmó que sí se presentará, pero solicitó a las autoridades de Sinaloa un refuerzo en su seguridad personal, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el Mandatario morenista, el intérprete de canciones como "Morena Mía" había suspendido su presentación "por unos minutos". Esto, luego de que seguidores le sugirieran en redes sociales no asistir debido a la situación de violencia en la entidad.

Cuestionado al respecto, el Gobernador sinaloense indicó que la comunicación con el artista es personal y Bosé rectificó su decisión una vez que se le garantizaron las medidas de seguridad que pidió.

"Sí viene, está ratificado y me ha pedido que hablemos qué está volando hacia Colombia, pero cuando llegue va a hablar por teléfono, pero si ratificaron, al último había dicho no y ya está ratificado que aquí estará", aseguró.

Rocha Moya explicó que el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, se encargó de dialogar con el cantante y en territorio sinaloense se reunirá con él.

Sobre los comentarios de alerta vertidos en las redes de Bosé, el funcionario indicó que podrían no ser bots.

"No sé si son bots, no sé ni qué es eso, pero es que la gente ahí se manifiesta y lo vamos a atender (el asunto)", apuntó.

En otro tema, durante una conferencia de prensa, el Gobernador Rocha Moya reconoció que la violencia en varias comunidades de la sierra de Culiacán y Angostura ha dejado a 200 personas desplazadas. Admitió que se han registrado ataques con drones en zonas como Caminaguato, La Reforma, Tepuchito, Tecolotes y El Rincón.

Otro obstáculo que se opone al festejo patrio en esta ciudad marcada por la narcoviolencia son los reclamos de transportistas que se oponen a ofrecer servicio gratuito en la madrugada del Grito. Al preguntarle al respecto, el Mandatario minimizó el tema, al afirmar que no es una postura de todo el gremio.

El director de Vialidad y Transporte del Estado, Marco Antonio Osuna Moreno, confirmó que 52 rutas y 156 camiones operarán de manera gratuita hasta la 1:00 de la madrugada para facilitar el transporte de los asistentes.

El Gobernador añadió que se implementará un cordón de seguridad que no solo abarcará la zona del evento, sino que también se extenderá hasta las colonias para que los asistentes puedan regresar a sus hogares de manera segura.

La decisión del gobierno de celebrar el evento con artistas de talla internacional, como Marisela y "El Coyote y su Banda Tierra Santa" generó críticas entre la Oposición. La senadora priista Paloma Sánchez acusó a Rocha Moya de querer una foto con una gran afluencia de gente para competir con la reciente marcha por la paz en el estado realizada el fin de semana pasado.

Sánchez afirmó que la administración estatal destinó 16 millones de pesos para la contratación de los artistas, y cuestionó por qué ese dinero no se utiliza para otros rubros.

"Yo soy de la idea de que no debe haber grito porque es mucho el dolor y muchas las víctimas. Tenemos casi dos mil víctimas de la violencia, tenemos casi dos mil desaparecidos, como para poner una fiesta en festejo cuando no hay nada que festejar en Sinaloa", opinó la legisladora.

"Aquí hay un tema con fondo político: ¿Por qué quiere hacer el Gobernador este evento en Culiacán? Lo que quiere es una foto, una foto que le compita a la foto de la marcha. Eso es lo que ellos quieren. Quieren demostrar y decir ´vean, aquí están´. Si en la marcha hubo 30, 40 mil personas, el Gobernador quiere una foto con 60 mil personas. Y una foto en la noche. ¿Para qué? Para que digan que en Sinaloa no pasa nada", aportó en entrevista.



