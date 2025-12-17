Refuerzan vigilancia en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha este martes el operativo “Fiestas Decembrinas 2025”, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población durante las celebraciones de fin de año. La estrategia se llevará a cabo hasta las últimas horas del 24 de diciembre y cubrirá las 16 alcaldías de la capital.

Detalles del operativo de seguridad

El operativo contempla la vigilancia de eventos masivos, como el encendido del árbol navideño, romerías, tianguis sobre ruedas, posadas, pastorelas y actividades propias de Nochebuena y Navidad. Para ello, se desplegarán 13 mil 969 elementos de las distintas subsecretarías de la SSC, incluyendo Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, y unidades de inteligencia e investigación.

Además, se contará con mil 108 vehículos oficiales, nueve ambulancias, 10 motoambulancias del ERUM, siete motocicletas y dos helicópteros Cóndores, los cuales realizarán sobrevuelos de supervisión y disuasión en zonas de alta afluencia. La dependencia también reforzará la vigilancia en centros comerciales, estaciones de transporte, estacionamientos y otras áreas estratégicas.

Acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La Subsecretaría de Control de Tránsito implementará dispositivos viales para garantizar la movilidad, controlar el estacionamiento indebido y atender incidentes de tránsito, especialmente en accesos carreteros a la ciudad. La SSC destacó que estas medidas buscan prevenir accidentes y proteger tanto a peatones como a automovilistas.