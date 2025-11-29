Harfuch se reúne con representantes del autotransporte

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se reunió con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde se reiteró el compromiso del gobierno de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector.

"En colaboración con @GN_MEXICO_ y @SEGOB_mx acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia", señaló el funcionario federal en redes sociales.

¿Qué acciones se implementarán?

Indicó que se integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendrán reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados. García Harfuch enfatizó la importancia de la colaboración entre las distintas instancias para asegurar la protección del sector del autotransporte y mejorar la seguridad en las carreteras del país.

¿Cuál es el contexto actual del autotransporte?

El sector del autotransporte ha enfrentado diversos desafíos en los últimos años, incluyendo el aumento de delitos como la extorsión y el robo. La SSPC busca, a través de estas acciones, generar un ambiente más seguro para los transportistas y contribuir al desarrollo económico del país.