Segob recomienda juguetes no violentos para la infancia en Navidad

En el marco de la Navidad y el Día de Reyes, la Secretaría de Gobernación (Segob) recomendó regalar a las infancias juguetes que no sean violentos ni que fomenten "la superioridad de clases sociales", además que permitan su desarrollo en ambientes de paz y sana convivencia.

¿Qué juguetes recomienda la Segob para esta Navidad?

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, sugirió verificar que los juguetes sean seguros y armónicos, y que estimulen la imaginación y la creatividad, así como el interés por la ciencia, el arte o el deporte. También que no se asocien con armas de fuego o artefactos que simulen enfrentamientos físicos.

Recomienda que los juguetes no promuevan prácticas excluyentes, discriminatorias o de superioridad de clases sociales; no estén basados en estereotipos de género, discapacidad u origen étnico. "Recordar que es falso que los juguetes relacionados a las labores del hogar son para las niñas y los de autos, deportes o herramientas, para los niños", dijo.

Acciones de la Segob para fomentar la paz en la infancia

La recomendación, agregó la Segob, es fomentar el uso de juegos de mesa para promover la colaboración, el juego en equipo y la convivencia familiar; optar por juguetes tradicionales como el yoyo, trompo, balero, lotería y el memorama, así como otros que acerquen a la niñez a formas de comunicación como lenguas indígenas, escritura Braille, Lengua de Señas Mexicana (LSM) o versiones de lectura fácil.

En el caso de videojuegos, buscar que no sean violentos y brindar acompañamiento de alguna persona adulta, a fin de evitar que los menores y adolescentes vivan situaciones de riesgo en el ciberespacio.

Esto, también ante el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", que posibilita el intercambio de juguetes bélicos por didácticos en las comunidades.