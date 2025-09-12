Reportan muerte abuela que protegió a nieta de llamas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Sedesa) local reportó la muerte de Alicia Matías, de 49 años, quien durante la explosión en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, cubrió con su cuerpo a su nieta para protegerla de las llamas.

Trabajaba como checadora de combis de la Ruta 14 en el paradero de Santa Martha Acatitla.

El miércoles a tan solo diez minutos de terminar su jornada, se vio alcanzada por la conflagración.

Como resultado, la mujer presentó el 90 por ciento de la superficie del cuerpo afectada.

La Sedesa también ajustó las cifras por el siniestro: señaló que sumaban 9 muertos, 55 lesionados, de estas 22, se reportaban como delicadas.



