Por decembrinas suspende atención Medio Ambiente

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México anunció la suspensión de trámites en sus áreas de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y Oficialía de Partes durante las festividades decembrinas. Los días afectados serán el 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. Las actividades se reanudarán el 2 de enero en sus horarios habituales.

¿Cuáles son los días de suspensión de trámites?

Por su parte, los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares mantendrán su servicio de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre, cuando cerrarán a las 15:00 horas. Estos centros permanecerán cerrados el 25 de diciembre y del 1 al 3 de enero, retomando operaciones el 5 de enero en horarios regulares.

Detalles sobre el servicio de los Centros de Verificación

La dependencia capitalina hizo un llamado a los propietarios y poseedores legales de automotores matriculados en la Ciudad de México a anticipar sus trámites y tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos durante la suspensión. La Sedema enfatizó que esta pausa en servicios busca dar oportunidad al personal de descansar durante las festividades, sin afectar la operación de los Centros de Verificación en la medida de lo posible.

Recomendaciones para propietarios de vehículos en diciembre

Asimismo, se recordó a los ciudadanos que los trámites y verificaciones se reanudarán normalmente a partir del 2 y 5 de enero, respectivamente, garantizando la continuidad de los servicios esenciales en la capital.