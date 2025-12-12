Secuestros virtuales contra adolescentes

La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur alertó sobre un repunte de secuestros virtuales dirigidos a adolescentes, luego de que en solo cinco días se registraran tres casos en La Paz y Los Cabos.

Acciones de la autoridad ante el repunte de secuestros

Según las autoridades, los delincuentes lograron manipular a jóvenes de entre 16 y 17 años para aislarse mientras realizaban llamadas de extorsión a sus familias, exigiendo dinero a cambio de una supuesta liberación.

Detalles sobre los casos de extorsión a jóvenes

Los casos han generado preocupación entre los padres y la comunidad, quienes piden mayor vigilancia y prevención por parte de las autoridades.

Impacto en la comunidad por secuestros virtuales

La Secretaría de Seguridad Pública ha instado a los ciudadanos a estar alertas y a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con estos delitos.