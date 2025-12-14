Garantizan suministro de medicamentos todo 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud federal (Ssa) garantizó el abasto y la entrega regular de medicamentos en el sistema público, al informar que el Estado mexicano cuenta actualmente con contratos vigentes por 4 mil 652 millones de piezas, correspondientes a 3 mil 140 tipos de fármacos, suficientes para cubrir lo que resta de 2025 y todo 2026.

La dependencia explicó que estos medicamentos son los que se han distribuido de manera constante a lo largo del año y cuyo suministro continuará sin interrupciones, pese a que Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) no logró adjudicar mil 26 claves de insumos en la compra consolidada 2025-2026.

Ante versiones sobre un posible desabasto, la Ssa aclaró que el procedimiento en curso no sustituye ni pone en riesgo el suministro actual, ya que se trata de una compra complementaria y preventiva, orientada a reforzar la planeación del abasto para el próximo año.

Indicó que esta compra adicional tiene como objetivo adquirir cantidades limitadas de ciertos medicamentos específicos, a fin de fortalecer la disponibilidad para la segunda mitad de 2026, sin afectar la operación ni la entrega regular de insumos en hospitales y centros de salud.

La Secretaría precisó que esta compra complementaria representa 223 millones de piezas adicionales, lo que equivale aproximadamente a 4% del total de medicamentos ya contratados, por lo que su impacto es menor frente al volumen global asegurado por el gobierno federal.

Asimismo, destacó que gracias a los contratos vigentes, el sistema público de salud mantiene un nivel de abasto superior a 96%, lo que descarta un escenario de desabasto generalizado en los servicios médicos del país.