Semar rinde homenaje a cuatro marinos que murieron en Texas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que este viernes se rindió homenaje de cuerpo presente a los cuatro marinos que perdieron la vida el pasado 22 de diciembre en Galveston, Texas, Estados Unidos.

En un comunicado la dependencia señaló que con la presencia de sus familiares se realizó la ceremonia de honores fúnebres ante el pase de lista de quienes en vida dieron muestras de entrega y vocación de servicio al cumplir con el compromiso de lealtad inquebrantable que tuvieron por nuestra nación.

Detalles de la ceremonia de honores fúnebres

Este acto fue presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, acompañado por funcionarios de la dependencia quienes lamentaron la pérdida de los marinos, mismos que cumplieron una misión guiada por la vocación de ayudar, salvar vidas y aliviar el sufrimiento ajeno.

También expresaron a sus familiares las condolencias como una muestra de solidaridad, respaldo y respeto en estos momentos de adversidad.

Posteriormente se efectuó una guardia de honor por autoridades navales y un toque de silencio y honores fúnebres por parte de la Banda de Guerra del Cuartel General del Alto Mando.

Reacciones de la Secretaría de Marina ante la pérdida

"Acto con el que se despide con profundo dolor a nuestros compañeros de armas conforme al protocolo naval y con la responsabilidad de honorar su memoria con nuestro actuar diario", resaltó la Semar.

La Secretaría lamentó la pérdida de los cuatro marinos fallecidos en actos del servicio, cuyo ejemplo deja un legado que habremos de recordar en sus nombres los cuales quedan inscritos en la bitácora naval de quienes honran a la nación con valor e integridad.