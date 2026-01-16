Marina rediseña estructura operativa

La Secretaría de Marina (Semar) rediseñó su estructura operativa y administrativa al crear la Jefatura de Operaciones Navales y la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, con el fin de fortalecer los mandos, especializar funciones y enfrentar nuevas amenazas tecnológicas.

¿Qué cambios implementa la Secretaría de Marina?

La Jefatura de Operaciones Navales sustituyó al Estado Mayor General de la Armada, y se encargará de la preparación, planeación, coordinación, adiestramiento, ejecución y supervisión de las operaciones navales a nivel estratégico.

Al frente de la misma fue designado el almirante José Manuel Salinas Pérez, como jefe estratégico con la misión de articular las fuerzas navales en mar, aire y tierra para el éxito de las operaciones encomendadas.

Conformada por tres subjefaturas, cuatro coordinaciones, once secciones, órganos administrativos y operativos y once mandos operativos, la Jefatura de Operaciones Navales es "en esencia, el instrumento que permitirá ejercer el Poder Naval de la Federación con mayor agilidad, cohesión y eficacia", señaló el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Lo anterior, aseguró el almirante, permitirá no sólo mantener la seguridad marítima, sino también responder de manera más eficaz y coordinada a los nuevos desafíos, como la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado.

Acciones de la autoridad para enfrentar nuevas amenazas

"Estos ajustes obedecen a una lógica estratégica clara, consistente en separar funciones, especializar responsabilidades, fortalecer el mando operativo, atender a los nuevos retos y amenazas en el espectro tecnológico, informático y de comunicaciones; así como consolidar una rectoría marítima integral que esté a la altura del México actual", indicó.

A su vez, Morales Ángeles designó al almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, como Subsecretario Asuntos Marítimos y Portuarios que agrupa bajo una línea de mando la conducción del sector marítimo y portuario nacional. Toledo se desempeñaba como Inspector y Contralor de Marina.

De esta manera, la Semar contará con dos subsecretarías, una para consolidar el desarrollo de la dependencia y la otra, la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, para consolidar a México como un actor marítimo, confiable y responsable.

"Estamos en un punto de inflexión histórico en la vida institucional de la Secretaría de Marina y de la Armada de México. Un momento que marca rumbo, dirección y visión de Estado. Un momento que define la forma en que ejercemos el Poder Naval de la Federación y la rectoría marítima nacional al servicio de México", refirió Morales Ángeles.

Detalles sobre la nueva Subsecretaría de Asuntos Marítimos

Durante la ceremonia, el secretario de Marina designó al almirante Carlos L´ Eglise Escamilla como Inspector y Contralor de Marina.