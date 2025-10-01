Asume María Abarca Dirección General de Puertos en Semar

CIUDAD DE MÉXICO.- La Capitán de Altura María Marisa Abarca Hernández asumió este miércoles la Dirección General de Puertos, que pertenece a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, órgano que depende de la Secretaría de Marina.

Abarca sustituye al Capitán de Navío Leo Reyes Cordero, un movimiento avalado por el alto mando naval Raymundo Morales, aseguraron fuentes de la dependencia.

La nueva directora general de Puertos pertenece a la primera generación de mujeres oficiales de la Marina Mercante que lograron abrirse paso en posiciones de mando.

Es egresada de la Escuela Náutica Mercante de Tampico, cuenta con experiencia de navegación de altura y ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública federal, entre ellos la Dirección General de Puertos, así como la dirección ejecutiva de proyectos prioritarios marítimo-portuarios en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Su nombramiento representa un relevo generacional y de género, en línea con la política de inclusión que ha impulsado Semar en los últimos años, aseguraron las fuentes.

Abarca Hernández, añadieron, tendrá como reto inmediato poner al día los trámites rezagados que le dejaron sus antecesores militares y poner en alto la autoridad portuaria de México.

Reyes Cordero, un oficial de carrera con más de 30 años en la Armada de México, fue nombrado director general de Puertos en 2023, en el proceso de consolidación del control naval sobre la infraestructura portuaria del país.