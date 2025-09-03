Ceremonia del Sistema Educativo Militar 2025 en el Heroico Colegio Militar

Durante la ceremonia de "Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del Sistema Educativo Militar 2025", en el Heroico Colegio Militar, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, llamó a los elementos a continuar conduciéndose con profesionalismo en cada actividad que desarrollen y misiones que tengan que cumplir.

"A seguir preparándose día con día para fortalecer a nuestra Institución y responder sin titubeos al llamado de la patria, a los mexicanos en general a que ante cualquier circunstancia que atente contra nuestra aspiración de tener una nación mexicana íntegra, independiente y soberana, con su actuar demuestren como hasta ahora el firme compromiso y la indeclinable lealtad que le tenemos a nuestro querido México", aseveró el titular de la Defensa acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que cuentan con 42 planteles donde se lleva a cabo la formación, capacitación, actualización, especialización y perfeccionamiento en los niveles medio, superior y posgrado, contando con un doctorado, 11 maestrías, 66 especialidades, 22 licenciaturas y 229 cursos de capacitación.

"Son en estos planteles del sistema educativo militar donde además de los estudios profesionales, se infunde el amor a la patria, que corre por las venas de cada mexicano, mexicana, que porta el uniforme de la República, porque para defender algo con vehemencia primero hay que amarlo.

"Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy México y el Instituto Armado cuentan con la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional", aseveró.

El titular de la Sedena destacó que además de ofrecer a la juventud mexicana de todos los rincones de la patria grandes oportunidades para buscar un proyecto de vida, sigue siendo el semillero de mujeres y hombres que guiarán a las Fuerzas Armadas que todos los días contribuyen a la seguridad en el progreso del país.

Indicó que concluyeron sus estudios de posgrado y en sus áreas de administración militar, ciencias médicas e ingeniería integrantes del Ejército, Fuerza Aérea.

"Quiero resaltar que cumpliendo con las políticas de su Gobierno se ha fortalecido el humanismo mexicano en los programas de estudio de todos los planteles militares.

"Además, en materia de género, las mujeres que egresan de diversos planteles fueron asignadas a organismos donde ejercerán el mando en todos los ámbitos del quehacer militar", expresó Trevilla Trejo.

Comentó que para este ciclo lectivo 2025, se abren las puertas de las escuelas militares a seis mil 748 y cinco más de las naciones amigas de Argentina, Brasil, China, Corea del Sur y Guatemala, estimándose que, durante el transcurso, se anexarán en diversos cursos nueve mil 700 alumnos más para alcanzar una cifra de casi 16 mil 500.