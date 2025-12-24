Inhabilitan a tres empresas proveedoras del gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, inhabilitó este lunes a tres empresas proveedoras del Gobierno Federal para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación con la Administración Pública.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, la entidad gubernamental detalló que las personas morales sancionadas son: Guardería Infantil San Nicolás, A.C., Just Implant, S.A DE C.V. y CISM, S.A. de C.V..

Sobre la asociación Guardería Infantil San Nicolás, el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS le impuso una multa de 134 mil 664 pesos e inhabilitación por seis meses, bajo el argumento de que proporcionó información falsa durante la vigencia de un contrato en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

Detalles sobre las empresas inhabilitadas

La notificación fue realizada el pasado 15 de diciembre y publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Consecuencias de la inhabilitación

Esta acción busca garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos en el país.