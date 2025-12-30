Cuatro empresas sancionadas por Secretaría Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció la sanción a cuatro empresas por presentar información falsa en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal, medida que les impide participar en nuevos contratos y que busca proteger el interés público.

Las empresas sancionadas son Constructora Rusva, S.A. de C.V.; B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V.; Eyasa, S. de R.L. de C.V.; y Mustache Software, S.A. de C.V. Cada una recibió multas y períodos de inhabilitación de acuerdo con la gravedad de la falta.

Constructora Rusva y B&G Construcción recibieron multas de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación de un año y seis meses. Las irregularidades detectadas corresponden a contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México para obras de rehabilitación de sistemas de agua potable y perforación de pozos profundos en los municipios de Acambay de Ruíz Castañeda y Tultepec.

Eyasa, por su parte, recibió una multa de 814 mil 275 pesos y fue inhabilitada por un año y tres meses. La empresa proporcionó información falsa en un contrato para la realización de un diagnóstico sobre factibilidad técnica, económica y social para la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia y tecnología de tratamiento primario en zonas rurales.

En el caso de Mustache Software, sancionada por el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional, la multa fue de 155 mil 610 pesos y la inhabilitación de tres meses. La empresa falsificó documentación presentada en la licitación pública electrónica para el desarrollo y procesamiento de sistemas de software.

Las sanciones ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México. La Secretaría enfatizó que las medidas se aplicaron conforme a derecho y con criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Finalmente, la dependencia aclaró que las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y de ser necesario, la Secretaría defenderá las sanciones para garantizar que se mantenga la integridad de los procesos de contratación y se proteja el interés público.