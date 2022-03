Se quedan 30 mexicanos en Ucrania

Entrevistada en el Aeropuerto internacional de la capital rumana, explicó que se trata de connacionales que están ubicables, por lo que el número podría ser mayor.

"Unos siguen todavía allá en Ucrania, no van a salir por razones personales, decidieron no hacerlo, (son) alrededor de 30 personas. Los que se están quedando es por esas razones", recalcó.

"La mayoría es porque las esposas no quieren dejar a sus esposos, por el tema del reclutamiento militar, ustedes saben que es una decisión del Gobierno ucraniano no dejar salir a los ucranianos que tengan entre 16 y 60 años, entonces muchas de las mujeres casadas con mexicanos no quieren abandonar a sus esposos".

García Guillén precisó que estos 30 mexicanos se localizan en distintas ciudades como Dnipro, Kiev, Chernihiv, Rivne.

"¿Qué ha pasado? Algunos se han movido al oeste del país para quedarse en ciudades más cercanas a la frontera, no quieren salir, entonces todas esas personas sabemos dónde están, hemos hablado con ellas, nos han dicho que no van a hacerlo", enfatizó.

"Entonces nos ha ayudado mucho esta base de datos de WhatsApp. Los que han salido los hemos venido siguiendo. Eso nos permite tener una idea de dónde están las personas. Son las gentes que han querido ser ubicadas, porque puede ser que haya gente que no quiera ser ubicada y que ni siquiera nos responde los chats".

Regresarían alrededor de 60

La Embajadora adelantó que unos 60 mexicanos y familiares directos han expresado su deseo de regresar a México en el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que llegó este sábado a Rumania con ayuda humanitaria, y que regresaría el próximo martes

"Después del primer avión (de la FAM) la mayoría de los mexicanos empezaron a llegar a Rumania por la frontera en Siret, para cruzar hasta Bucarest, para poder esperar el avión que los lleve de regreso a México", expuso.

"Eso hizo que todos los mexicanos empezaran a avisarnos que estaban aquí, tenemos registrados a los mexicanos que van a irse en el avión; serían decenas (las que regresarían), unas 60 personas, pero sube y baja la lista, de mexicanos y parientes directos. De aquí al martes seguramente habrá gente que suba, otros que bajen, por ejemplo hoy en la mañana de bajaron nueve".

Estas personas, añadió, salieron de Ucrania voluntariamente a través de Rumania, Hungría, Moldavia y Polonia, con el acompañamiento de la Cancillería.

"Algunos de ellos nos han manifestado su interés de quedarse en la frontera, es decir, esperando que la situación mejore, no van a abordar el avión, (...) se van a quedar esperando unos meses esperando que la situación mejore, no van a abordar el avión", enfatizó.

"Eso hace que nosotros podamos tenerlos ubicados. Tenemos una base de datos dónde tenemos a todos ubicados, y ellos poco a poco los hemos ido siguiendo, caso por caso, les hemos preguntado si quieren salir, unos nos han dicho que no".

Recordó que la Embajada de México en Ucrania organizó cuatro operativos de evacuación, dos en autobuses y dos en camionetas particulares, para sacar a los mexicanos que voluntariamente quisieron salir del país invadido.

Se quedan en refugios

Guillermo Ordorica, Embajador de México en Rumania, abundó que varios mexicanos que lograron salir de Ucrania vía Siret se encuentran en refugios habilitados en la capital de Rumania.

"Fueron transportados hasta la ciudad de Bucarest, cada caso, cada historia por supuesto es de éxito, es también de tristeza, una historia de tragedia, pero una historia de optimismo porque encuentran la seguridad que les ofrece el Gobierno mexicano", expuso.

"Al llegar a Bucarest, con el apoyo de la autoridad local, la autoridad nacional (...) se les destinó en diferentes albergues que han sido habilitados para todas las personas de todas las nacionalidades que están saliendo de Ucrania".

Ordorica aseveró que en dichos refugios los mexicanos están en "condiciones adecuadas" y "bien atendidos". "Comen bien, hay una serie de facilidades para ellos para su aseo personal, etcétera, son albergues bien logrados y eso es importante señalarlo".