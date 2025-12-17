México y EU refuerzan la cooperación de Seguridad

México y Estados Unidos celebraron la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, en seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. El encuentro se centró en el intercambio de información y la coordinación para combatir delitos transfronterizos.

Acciones de la autoridad en seguridad fronteriza

La reunión, encabezada por Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el embajador Ronald Johnson, revisó los avances desde la primera sesión en McAllen, Texas, con énfasis en el tráfico de armas.

Desafíos emergentes en la cooperación de seguridad

Asimismo, se abordaron desafíos emergentes, como el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales. Ambos gobiernos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre armas, fortalecer acciones de incautación de armas y municiones, así como dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones. También se reforzarán investigaciones sobre robo de combustibles para maximizar el impacto de las acciones coordinadas.

La SRE destacó que la cooperación en seguridad se sustenta en principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida. El diálogo permanente y la coordinación operativa buscan traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de ambos países.

Detalles sobre el intercambio de información y cooperación

La próxima reunión del Grupo de Implementación de Seguridad está prevista para enero de 2026, con la expectativa de continuar avanzando en medidas conjuntas que garanticen la integridad territorial y la protección de los ciudadanos en la frontera norte de México.