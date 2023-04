Defiende Adán fin de Insabi: 'se fortalece IMSS'

"Se fortalece, porque en eso hay que reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se había venido fortaleciendo a lo largo de los años, se fortalece la atención de manera directa, inicia, convenido con los estados incluso la transferencia de activos como pueden ser hospitales, laboratorios, hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso al sistema IMSS-Bienestar para que todos los mexicanos tengan como lo he dicho aquí acceso a salud gratuita".

López Hernández criticó las cuotas que, dijo, pagaban los mexicanos al Seguro Popular, organismo impuesto en los gobiernos panistas.

"Se elimina de acuerdo a la iniciativa el pago de cuotas, posiblemente usted no lo sepa, pero se acostumbraba pagar cuotas de recuperación por la atención, yo no digo que hayan sido demasiado onerosas pero no se daba la gratuidad realmente en la atención a los mexicanos", afirmó.

"Por muy modesto que fuese pues tenían que pagar una cuota de recuperación con cargo al Seguro Popular, o destinadas al Seguro Popular, eso ya desaparece de manera definitiva".

El responsable de la política interna del País agregó que las funciones que no serán transferidas al IMSS, como compra de medicamentos y de insumos médicos, pasarán a la Secretaría de Salud.

"Parte de las funciones que tenía el Insabi que no serán transferidas al IMSS pues irán a un área de la Secretaría de Salud pública, 90 días dispone el Secretario del ramo para reglamentas hacia qué espacio migran esas actividades que son entre otras la compra puntual de medicamentos, de insumos, de equipamiento médico", aseguró.