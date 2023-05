AMLO dice que "seudoambientalistas" se están portando mejor

"No hay en el mundo una obra así, no hay. No estoy hablando de obra ferroviaria, no, de ninguna obra pública, de esas dimensiones en ningún lugar del mundo y se está haciendo con el apoyo de todos, con el apoyo de la gente sobre todo porque la gente quiere el Tren Maya y nos ayuda mucho y ya se están portando mejor los adversarios, también los medioambientales, aunque no les guste que les diga así", dijo.