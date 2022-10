Se cobrará ISSSTE 'a lo chino' adeudos de estados

El director general del ISSSTE, Pedro Zenteno, advirtió que el Instituto comenzará a afectar las participaciones de estados y municipios para liquidar los adeudos que estos tienen por concepto de aportaciones de los trabajadores.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, informó que el adeudo al Instituto es de alrededor de 80 mil millones de pesos, el cual deriva de tres conceptos: ISSSTE Asegurador, Fovissste y pensiones.

Explicó que en este último rubro, el adeudo se originó en Administraciones pasadas, que retenían las aportaciones de los trabajadores, pero no las enteraban al Instituto.

"Creo que fue un acto muy irresponsable el no darle seguimiento a que se dieran las aportaciones, de hecho, ya se considera delito grave no dar las aportaciones, porque les retienen a los trabajadores y se utilizaban para otras cosas y no para enterarlas al Instituto", señaló.