Se acaban vacunas Covid para niños de 11 años en Venustiano Carranza

"No hay vacunas desde las 10 de la mañana"

"No hay vacunas desde las 10 de la mañana", dijo Liliana Juárez quien acompañó este jueves a su hija Romina de 11 años al centro de salud Juan Duque de Estrada, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Ellas fueron una de las cientos de personas que acudieron a diversos centros ubicados en la capital, donde ya no encontraron dosis contra Covid-19 para niños de 11 años.

Liliana narró que mañana se formará a las 5:00 de la mañana para alcanzar una de las fichas que otorga el centro de salud y así alcanzar vacuna anticovid para su hija.

Desde las 10 de la mañana se acabaron

"Deberían de informarnos de manera puntual para no perder nuestro tiempo. Desde las 10 de la mañana se acabaron. No sé para qué dicen que van a atender hasta las 14:00 horas, cuando no es cierto. La burocracia característica de los centros de salud", indicó.

Personal médico de este centro de salud informó a la gente que hasta mañana a las 08:30 horas comenzarán a vacunar, ya que hoy por la tarde-noche llegarán más dosis, aunque desconocen cuántas. Hoy fueron aplicadas cerca de 300 dosis en este centro de salud.

A través de redes sociales, padres de familia se han quejado de que no hay vacunas en centros de salud de Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.