Ministros de SCJN participan en la FIL de Guadalajara

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron este sábado en la inauguración de la 39ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), así como en la ceremonia de entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

El evento se realizó en la Expo Guadalajara, donde los miembros del Máximo Tribunal del país destacaron la importancia de la cultura y el conocimiento jurídico en la sociedad mexicana.

¿Cuál es la importancia de la participación de la SCJN?

Durante su intervención, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que la presencia de los ministros reafirma su compromiso de construir una justicia que no solo se escriba en resoluciones, sino que también se refleje en la conversación pública y en la difusión del conocimiento.

Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo subrayó que los espacios para la divulgación cultural y del conocimiento son fundamentales para fortalecer una sociedad democrática basada en la justicia social y la paz.

El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía agradeció a la Universidad de Guadalajara la invitación, destacando que la FIL representa un espacio de diálogo y acercamiento con la ciudadanía en temas de derecho y cultura.

¿Qué actividades realizaron los ministros en la FIL?

Los ministros participaron además en la Mesa de Diálogo titulada "Justicia renovada para un México democrático", celebrada en el auditorio Juan Rulfo, donde se abordaron temas sobre el fortalecimiento de la justicia y el acceso a los derechos.

En el marco de la FIL, la ministra Ortiz Ahlf presentó el libro "Comentarios a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos", mientras que la ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó su obra "Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?", compartiendo reflexiones sobre derechos y sociedad.

El ministro Figueroa Mejía dio a conocer su libro "Ampliación y reconocimiento de (nuevos) derechos por los Tribunales Constitucionales", sumándose a las actividades de divulgación jurídica durante la feria.

Desde 2017, la Suprema Corte participa de manera regular en la FIL de Guadalajara, fortaleciendo el vínculo entre el derecho, la cultura y la ciudadanía, y reafirmando la importancia de acercar la justicia y el conocimiento a todos los sectores de la sociedad.