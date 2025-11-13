Corte desecha amparo promovido por Elektra, empresa de Ricardo Salinas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 33 mil 306 millones de pesos en impuestos, esto al resolver uno de los asuntos fiscales con los adeudos más altos.

Lo anterior, porque los ministros resolvieron este jueves revocar la decisión de la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para revisar el amparo que la empresa promovió contra el pago de dicha cantidad derivado del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que no cumple con los requisitos de la ley para que sea revisado por el Alto Tribunal.

Al presentar el proyecto de sentencia, el ministro Arístides Guerrero García afirmó que no se debió admitir el amparo en revisión, "toda vez que, a pesar de que está involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que se resuelven las problemáticas que se encuentran planteada. Derivado de lo anterior, es que se declara fundado el recurso de reclamación y se revoca la admisión y, en consecuencia, se desecha el amparo directo en revisión".

Y es que la Secretaría de Hacienda tramitó un recurso de reclamación contra la admisión del amparo de Grupo Elektra, que acordó Piña Hernández.

La Suprema Corte negó el impedimento promovido por Grupo Salinas, para que la ministra Lenia Batres Guadarrama, no participe en la resolución de los amparos directos que interpuso la empresa sobre sus créditos fiscales.

Por unanimidad de votos fue aprobado el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, quien consideró que las expresiones de la ministra en el 2020 y 2021 fueron cuando aún no era parte del órgano jurisdiccional.

"No pueden someterse retroactivamente al deber de mesura judicial. Además, el proyecto estima que las publicaciones institucionales del año dos mil veinticinco, aun cuando mencionan a la parte quejosa, se limitan a transparentar el estado procesal de diversos asuntos, y no contienen juicios de valor, por lo que no constituyen prejuzgamiento ni enemistad manifiesta".

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte

Grupo Salinas se pronunció sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su caso fiscal, al declarar que tendrá que pagar 33 mil 306 millones de pesos en impuestos.

La empresa, de quien es dueño Ricardo Salinas Pliego, acusó mediante un comunicado que fue una decisión abiertamente violatoria de sus derechos humanos, pues fueron desechados los argumentos de Grupo Salinas, y declaró que esto obedece las instrucciones dictadas por el Poder Ejecutivo Federal.

"Como ya lo habíamos anticipado, el día de hoy los ministros de la espuria Suprema Corte de Justicia de la Nación asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país", señaló Grupo Salinas.

También declaró que "los ministros del acordeón" omitieron el análisis del fondo jurídico y tampoco consideraron el "evidente acoso político" en su contra.

Argumentó que "desecharon el litigio público más relevante de la historia reciente del país: más de doce años de procesos judiciales; 285 menciones en contra nuestra en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum; campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático contra nuestro presidente fundador Ricardo Salinas Pliego".

Grupo Salinas acudirá a otras instancias

Grupo Salinas advirtió que, debido a las resoluciones de la SCJN, se ve obligado a acudir a otras vías -incluso en el ámbito internacional-, para asegurar la plena garantía protección de sus derechos humanos "exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas, y exhibiendo antes los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación".