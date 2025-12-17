Reportan sismo de 4.2 en Sayula de Alemán, Veracruz

La tarde de este miércoles 17 de diciembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de Sayula de Alemán, Veracruz.

Detalles del sismo reportado en Veracruz

A través de la red social X, se informó que el movimiento telúrico se registró a las 12:02 de la tarde y el epicentro se localizó a 48 kilómetros al sureste del municipio veracruzano. Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Acciones del Servicio Sismológico Nacional

Este es el segundo sismo que se registra este día en dicho municipio ya que, de acuerdo con el reporte de las 05:00 horas del SSN, durante la madrugada se reportó uno cuya magnitud fue de 3.6 grados. El epicentro de este primer sismo se localizó a 32 kilómetros al sureste del mencionado municipio.

Impacto del sismo en la comunidad

Las autoridades locales están en alerta y monitorean la situación para garantizar la seguridad de los habitantes de Sayula de Alemán.