Retrasos y saturación afectan a usuarios del Metro CDMX

Retrasos y saturación afectan a usuarios del Metro CDMXSaturación y marchas lentas en el Metro de la Ciudad de México
Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron esta mañana retrasos, marcha lenta y saturación en varias líneas, especialmente la 9, 7, B, 2 y 3.
¿Qué líneas del Metro están afectadas?
Estaciones como Pantitlán, El Rosario y San Joaquín se vieron afectadas, con tiempos de espera superiores a 10 minutos y trenes detenidos varios minutos entre estaciones.
Detalles sobre las estaciones con problemas
Pasajeros compartieron en redes sociales fotografías y videos que mostraban largas filas y aglomeraciones en los andenes.
Reacciones de los usuarios en redes sociales
Los usuarios expresaron su frustración ante la situación, destacando la necesidad de mejoras en el servicio.
EL MAÑANA RECOMIENDA