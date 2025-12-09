Retrasos y saturación afectan a usuarios del Metro CDMX

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron esta mañana retrasos, marcha lenta y saturación en varias líneas, especialmente la 9, 7, B, 2 y 3.

¿Qué líneas del Metro están afectadas?

Estaciones como Pantitlán, El Rosario y San Joaquín se vieron afectadas, con tiempos de espera superiores a 10 minutos y trenes detenidos varios minutos entre estaciones.

Detalles sobre las estaciones con problemas

Pasajeros compartieron en redes sociales fotografías y videos que mostraban largas filas y aglomeraciones en los andenes.

Reacciones de los usuarios en redes sociales

Los usuarios expresaron su frustración ante la situación, destacando la necesidad de mejoras en el servicio.