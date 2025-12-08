SAT niega congelamiento masivo de cuentas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió que esté llevando a cabo un congelamiento masivo de cuentas bancarias, luego de versiones difundidas en redes sociales que alertaban sobre un supuesto bloqueo generalizado de instrumentos financieros.

¿Qué declaró el SAT sobre el congelamiento de cuentas?

En una tarjeta informativa emitida este domingo, el órgano recaudador negó que esté implementando algún mecanismo para ordenar el bloqueo de cuentas de contribuyentes en instituciones de crédito, y aclaró que dichas afirmaciones carecen de fundamento.

Asimismo, el SAT precisó que tampoco se encuentra realizando un proceso generalizado de visitas domiciliarias con fines de fiscalización, como se ha señalado en publicaciones recientes en redes sociales y algunos medios.

La dependencia subrayó que sus actuaciones se apegan estrictamente a la ley y se realizan de forma responsable y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes, con el objetivo de reducir la evasión y la elusión fiscal, combatir la corrupción y fortalecer la cultura contributiva.

Acciones de la autoridad para combatir la desinformación

Finalmente, el SAT reiteró que no existe un calendario arbitrario ni generalizado de visitas domiciliarias y exhortó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales para evitar la difusión de información falsa.