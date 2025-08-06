Aumentan multas en Toluca por arrojar basura en la vía pública

Aumentan multas por tirar basura en vía pública de Toluca

Un total de 38 personas fueron infraccionadas y canalizadas al Juez Cívico por tirar basura en la vía pública en Toluca durante julio, informó el Ayuntamiento de Toluca.

En tanto, desde el 11 de junio, día en el que se anunció que serían sancionados los ciudadanos que incurrieran en esta falta administrativa contemplada en el Bando Municipal, a la fecha han sido remitidos 49 ciudadanos.

Casos registrados

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, dio a conocer que entre los casos registrados se encuentran:

Sara Daniela "N", de 20 años, quien fue sorprendida tirando basura en la esquina de las calles Otumba y Zumpango, colonia Sor Juana Inés de la Cruz.

Luz del Carmen "N", de 51 años, fue infraccionada por arrojar basura en la vía pública en la calle Andrés Quintana Roo, colonia Morelos Segunda Sección

Leticia "N", de 63 años, fue captada arrojando basura en la intersección de las calles Xóchitl y Santos Degollado, del Barrio El Cóporo.

Consecuencias de tirar basura en la vía pública

La autoridad municipal reitera que tirar basura en la vía pública:

Afecta la imagen urbana

Obstruye el drenaje, lo que se traduce en encharcamientos e inundaciones durante esta temporada de lluvias, y contamina el medio ambiente

Jorge Alberto Ayón Monsalve, director de la corporación, exhorta a hacer uso de los contenedores y puntos autorizados para depositar desechos.

Sanciones

Tirar basura en la vía pública conlleva sanciones económicas y horas de arresto comunitario, según lo determine el Juez Cívico.