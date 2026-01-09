Fase 1 de Contingencia Ambiental. Se aplicaron 341 sanciones

La Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), informó que durante la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono, que se activó el 8 de enero de 2026 y que se levantó esta tarde a las 18:00 horas, se aplicaron 341 sanciones a vehículos por incumplir las disposiciones del Programa Ambiental Hoy No Circula.

¿Cuántas sanciones se impusieron durante la contingencia?

Lo anterior, dijo, en cumplimiento a la medida que dicta la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en la Zona Metropolitana del Valle de México. Del total de sanciones, 325 correspondieron a vehículos que circularon en día u horario restringido, 1 por falta de verificación vehicular y 15 a vehículos ostensiblemente contaminantes, de los cuales 3 presentaron emisiones de humo negro y 12 emisiones de humo azul. Asimismo, se sancionaron 83 vehículos con placas de la Ciudad de México y se retiraron 258 placas metálicas a vehículos matriculados en otras entidades, como medida cautelar.

Detalles sobre las sanciones aplicadas por Sedema

La Sedema señaló que para incentivar el respeto a los lineamientos establecidos en el Programa Ambiental Hoy No Circula y en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular contemplan sanciones económicas para quienes infrinjan estos ordenamientos. Puntualizó que las Unidades de Vigilancia Ambiental que operaron durante la contingencia están facultadas para realizar inspecciones que permitan confirmar si un vehículo es sancionable; en caso de incumplimiento, se elabora la boleta correspondiente y, tratándose de vehículos foráneos, se procede al retiro de la placa metálica como medida cautelar.