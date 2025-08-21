CIBanco Retira Demanda contra Departamento del Tesoro por Sanciones

El banco mexicano CIBanco retiró la demanda presentada hace unos días contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por las sanciones que éste le impuso por presunto lavado de dinero de los cárteles del narcotráfico.

"CIBanco presenta este aviso de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se enmendó la orden de FinCEN del 25 de junio de 2025 que prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, previamente modificada por una orden de fecha 11 de julio de 2025, y se extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de FinCEN hasta el 20 de octubre de 2025", indica un documento fechado este jueves.

El documento está firmado por White&Case, un bufete distinto a los abogados que presentaron la demanda original, lo que indica que CIBanco ha cambiado de abogados.

El pasado martes, CIBanco, que preside el guanajuatense Jorge Rodrigo Rangel de Alba, sostuvo que los señalamientos y quedar fuera del sistema financiero estadounidense equivale a una "pena de muerte institucional".

En un escrito de 37 páginas, la financiera alegaba que la decisión fue tomada sin previo aviso ni oportunidad de defensa.

"CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes", acusó el martes.